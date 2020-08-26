В Москве трагически погибли рабочие

На западе столицы трое человек погибли в результате падения с крыши дома, сообщает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, все трое — рабочие, занимавшиеся ремонтом кровли здания.

По данным «Интерфакса», инцидент произошел на Рябиновой улице. Источник агентства в экстренных службах отметил, что погибшие работали на крыше дома №5. При этом журналисты подчеркивают, что официально гибель рабочих не подтверждена.

Подробности инцидента уточняются.

Осенью 2018 года, как сообщал «Рамблер», с башни «Око» делового центра «Москва-Сити» с высоты 354 метров сорвался мойщик окон. Мужчина выполнял свою работу на уровне 30 этажа. Не выдержала страховка, рабочий упал на проезжую часть. Смерть наступила мгновенно. Отмечалось, что в свободном полете погибший провел 4 секунды.