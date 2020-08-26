Молила о помощи: кого наказали за смерть девочки

Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно диспетчера «Системы 112» Воронежской области Петра Рогожина за то, что он не проверил звонки 15-летней девочки, которая позже скончалась в лесу от обморожения. Несовершеннолетняя жительница Борисоглебска заблудилась в чаще 10 марта 2019 года после застолья с подругами — ночью она позвонила диспетчеру и сообщила, что «ей плохо». Тот отправил к девочке скорую помощь, но после того, как фельдшеры не нашли ее, Рогожин счел звонки подростка ложными.

53-летнего жителя Воронежской области Петра Рогожина, диспетчера районной единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) осудили на два года лишения свободы условно за то, что он не проверил звонки умирающей в лесу 15-летней девочки, говорится на сайте районного суда.

Также мужчине запретили два года занимать должности в организациях по приему сообщений о ЧС и происшествиях от населения.

История началась 10 марта 2019 года. По версии регионального Следственного комитета, вечером того дня 15-летняя жительница Борисоглебска ушла от подруг, с которыми распивала спиртное. По дороге домой девочка заблудилась — в первую очередь она позвонила своему молодому человеку. По его словам, в этот момент его возлюбленная «билась в истерике».

«Я пытался выяснить, где она находится. Она сказала, что потерялась, что вокруг деревья и какой-то мостик. Иди, говорю, обратно по своим следам. Она в ответ: тут много следов. А потом связь прервалась», — рассказал подросток порталу «36 регион».

После этого девочка решила позвонить на номер «112» — в ту ночь на линии дежурил диспетчер Рогожин. Он установил примерное местонахождение пропавшей и направил к ней сотрудников скорой помощи, которые, прибыв на место, не нашли подростка и уехали. Как установил суд, 15-летняя девочка звонила в ЕДДС семь раз — в том числе и после того, как врачи не увидели ее.

Тело девочки правоохранители обнаружили через сутки после трагедии, 12 марта, когда ее опекун подала заявление об исчезновении. Медики констатировали: смерть подростка наступила в результате переохлаждения.

Позже корреспонденту воронежского портала «Мое Online» удалось послушать запись звонков того дня — на них слышно, как девочка задыхается. Несовершеннолетней удалось назвать только имя, возраст и приблизительное местонахождение. «У понтонного моста, мне очень плохо», — говорила подросток.

Диспетчер Рогожин дважды ее обрывал: «Мне объяснять не надо — я к вам не поеду», — говорил он и переключал звонок на скорую помощь.

Журналист, послушавший записи, уверяет: диспетчер ни разу не перезвонил девочке, даже после того, как ее не нашли. Между тем директор областной «Системы 112» Владимиром Коваленко встал на защиту своего сотрудника — он уверил, что Рогожин набирал погибшую восемь раз.

Также он объяснил то, почему диспетчер не подключил к розыску несовершеннолетней спасателей и полицию: «А если ее проезжавшая машина забрала? Никаких просьб, слов о том, что потерялась, заблудилась, что грозит опасность — этого не было, понимаете? Только „мне плохо“. Поэтому диспетчер верно определил, что требуется помощь врачей. Он действовал так, как ему предписывает инструкция», — заявил глава региональной ЕДДС порталу «Мое Online».

Тем не менее суд постановил: «Оперативный дежурный ЕДДС при наличии обязанности анализировать, оценивать и обобщать поступающую информацию вызов отклонил как ложный, экстренные оперативные службы, подлежащие привлечению к реагированию, не определил и не передал им информацию о происшествии».

Родственники отзываются об умершей исключительно в положительном ключе — они уверяют, девочка не злоупотребляла алкоголем и никогда не сбегала из дома.