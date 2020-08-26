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Норвежский ученый пытался вывезти образцы волос российских студенток 

Мир24 и ещё 2 19 минут назад
Ученый вывозил из РФ волосы российских студенток
Фото: Pixabay.com
Гражданин Норвегии Томассен Юнгвар в августе 2018, вылетая из Санкт-Петербурга к себе на родину, имел в багаже 76 конвертов с образцами волос. Они были конфискованы из-за того, что не были задекларированы по установленной форме, сообщает «Интерфакс».
По словам ученого, волосы были получены от студенток медицинского факультета. Образцы являлись частью российского мегапроекта под руководством Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске. Мужчина собирался сделать их анализ с помощью метода, который доступен только в Шотландии.
Суд заключил, что перевозимый товар нельзя отнести к предметам для личного пользования, поэтому необходимо было оформить соответствующие документы на них. При этом Юнгвар на заседание не явился.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали старинную коллекцию в самоваре. Контрабандист хотел их доставить в Китай.
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Происшествия , Интерфакс , Санкт-Петербург
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