Партнера «Додо Пиццы» похитили и пять дней держали в плену.

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников рассказал, что в сентябре 2019-го партнера его компании Владимира Горецкого похитили в Риге ради выкупа. Всю историю похищения и поиска преступников Овчинников подробно описал на своей странице в Facebook.

«Пять дней Владимир провел со связанными руками, повязкой на глазах, не зная, сможет ли выбраться из загородного дома живым», - заявил Овчинников (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он рассказал, что Горецкий открыл 21 пиццерию «Додо» в пяти российских городах и получил право на развитие бренда в Польше. Когда некий инвестор, якобы заинтересованный в польском проекте, пригласил Горецкого в Ригу, тот ничего не заподозрил.

Сначала бизнесмен встретился в Москве с мужчиной, который представился Олегом, племянником инвестора. Позже Горецкий отправился на встречу в Ригу, где в аэропорту его встретил тот самый Олег и отвез на «виллу инвестора в Юрмалу».

«Однако как только он перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки, завязали глаза», - рассказал Овчинников.

Преступники потребовали у Горецкого пароли от всей техники и всех аккаунтов, угрожая расправой, и вывели с его счетов около 3,6 миллиона рублей. Из-за банковских лимитов это продолжалось несколько дней. Горецкого все это время держали связанным, заставляя поддерживать связь с коллегами и семьей.

Позже его заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей, оставить свои отпечатки пальцев на пистолете, пригрозив, что оружие может всплыть, «где надо», и отпустили.

После возвращения в Москву Горецкий рассказал о случившемся руководству «Додо Пиццы» и обратился в полицию. Дело осложнялось тем, что потерпевший - гражданин России и житель Москвы, деньги вывели с российских счетов через украденные кредитки, а само преступление было совершено в Латвии. Однако в итоге дела были возбуждены и в Латвии, и в России.

«Более того, удалось наладить продуктивное взаимодействие между латвийскими и российскими следователями. Также мы провели свое собственное расследование < >. Вы даже не представляете, сколько человек оставляет цифровых следов - благодаря телефонам, мессенджерам и соцсетям. < > В итоге нам удалось идентифицировать практически всех исполнителей», рассказал Овчинников.

На прошлой неделе по обвинению в разбое был арестован первый подозреваемый - «племянник инвестора Олег».

По данным «Коммерсанта», арестован по делу Горецкого был 30-летний житель Тюменской области Андрей Феррис, а удерживать бизнесмена в Латвии ему помогали граждане Украины.