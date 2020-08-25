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Судьба Белоруссии. Главное

«Доширак» от рака: в Москве раскрыта мошенническая схема 

Павел Тиунов 35 минут назад
Столичные правоохранители задержали 31-летнего курьера, развозившего «Доширак» под видом дорогого лекарства от рака, сообщает Telegram-канал Mash. Вероятный преступник успел продавать лапши быстрого приготовления на сумму около 1,5 миллиона рублей.
Полицейские отмечают, что курьер работал не один, а как минимум в паре с женщиной, которая звонила московским пенсионерам, представлялась заведующей поликлиникой и сообщала пожилым людям, что они больны раком. Пациентам сразу же предлагали купить таинственное лекарство, которое доставляется на дом. Курьер появлялся на пороге жертвы уже через полчаса, ставил сверток с лекарством в холодильник и строго-настрого запрещал открывать его в течение суток. Пенсионеры, расплатившись с мошенником, затем заглядывали в товарный чек, обнаруживали в нем слово «анкалогия» и обращались в полицию.

«Когда пришли следователи, мы посмотрели, что это за лекарство — «Доширак» там», — заявила одна из потерпевших.

Курьер был задержан. Мужчина признал свою вину, уверяет, что раскаялся в содеянном. По данным следствия, на данный момент ущерб от его действий столичным пенсионерам был нанесен в сумме около 1,5 миллиона рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», столичная пенсионерка лишилась 2,4 миллиона рублей, решив заработать на опросах в интернете. Пожилая женщина в анкете указала данные банковской карты и в итоге потеряла все свои сбережения.
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Происшествия , Москва
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