Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги

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Начата проверка сообщений о «платной эвакуации» туристов из зоны пожара под Анапой 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Правоохранительные органы проводят проверку сообщений о взимании платы капитанами судов, привлеченных к спасению, за эвакуацию туристов из зоны пожара под Анапой.

«Полицией проверяется информация о взимании с граждан, находящихся в зоне пожаров, платы за эвакуацию отдельными капитанами судов, привлекавшихся к спасательным мероприятиям. По итогам проведения необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ОМВД по Анапе в Instagram.

Ранее сообщалось, что из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» началась массовая эвакуация туристов.
Из Анапы срочно эвакуируют туристов
В регионе действуют четыре загорания лесной подстилки на площади более 35 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Между поселками Большой и Малый Утриш горение достигло трех гектаров, для ликвидации которого задействовали катера и авиацию.
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Происшествия , Видео , МВД , Анапа
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