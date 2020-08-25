11-летние изгои захотели взорвать московскую школу

Москве сотрудники ФСБ узнали о планах двух 11-летних учащихся-изгоев купить взрывчатку и взорвать школу, чтобы отомстить одноклассникам за обиды. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Под подозрение попали ученики шестого класса школы №1056. Один из них неформал, любит панк-рок, второй — в меру упитанный, пишет издание. Оба не пользовались популярностью в своем классе и были изгоями. Во время летних каникул у них зародился план мести. Они вели переписку о том, как «купят взрывчатку и взорвут школу», в закрытой группе в соцсети, полагая, что их там не отследят.

Мальчики собирались найти оружие и боеприпасы, а затем в самом начале учебного года они намеревались напасть на своих одноклассников во время уроков и «отомстить им за все». Из-за юного возраста школьников нельзя привлечь к уголовной ответственности, однако следователи начали проверку в отношении их родителей по статье о неисполнении ими своих обязанностей по воспитанию отпрысков.