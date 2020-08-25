Подросток погиб при падении с крыши в Москве

"По предварительной информации, 17-летний подросток в сопровождении взрослого и еще одного несовершеннолетнего проникли на крышу дома на проспекте Вернадского, принеся с собой алкогольные напитки. 25 августа примерно в 06:00 мск подросток упал с высоты 16 этажа и от полученных травм скончался", — сказала Нефедова.