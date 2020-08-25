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Подросток сорвался с крыши дома на западе Москвы после распития алкоголя с другом 

ТАСС 1 час назад
Подросток погиб при падении с крыши в Москве
Фото: РИА Новости
Двое подростков распивали спиртное на крыше жилого дома на западе Москвы, после чего один из них упал с 16 этажа и погиб. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"По предварительной информации, 17-летний подросток в сопровождении взрослого и еще одного несовершеннолетнего проникли на крышу дома на проспекте Вернадского, принеся с собой алкогольные напитки. 25 августа примерно в 06:00 мск подросток упал с высоты 16 этажа и от полученных травм скончался", — сказала Нефедова.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте действий органов системы профилактики и ответственных лиц управляющей компании по обеспечению контроля за доступом посторонних лиц на крышу дома. На место происшествия выезжал Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Москва
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