Защита сестер Хачатурян обратилась к прессе

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, попросила представителей средств массовой информации не пытаться вступить с сестрами в контакт, сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер в ходе пресс-конференции в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва».

«Относительно общения с представителями средств массовой информации я хотел бы отдельно остановиться и сказать вот что: у нас к вам, представители средств массовой информации, есть просьба — не пытаться вступить с девушками в какой-то контакт, если например, вы видите их около суда, не пытаться подбежать к ним с микрофоном и попытаться взять какие-либо комментарии», — уточнил защитник.

По его словам, общение со СМИ может грозить девушкам изменением меры пресечения.

По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире на Алтуфьевском шоссе, «испытывая острую личную неприязнь» к своему 57-летнему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу и голове. От полученных травм тот скончался. Следствие подтверждает, что мотивом стала неприязнь из-за причинения «на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства».

По оценке психолого-психиатрических экспертиз, две сестры в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Диагностические экспертные выводы о психическом состоянии сестер Хачатурян подтверждены по результатам дополнительных судебных экспертиз.

На допросах сестры заявляли, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал. Несмотря на это, следствие отказалось переквалифицировать обвинение на самооборону. Защита заявляла, что девушки находились в ситуации необходимой обороны и уголовное преследование в отношении них должно быть прекращено. Сестрам было предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).