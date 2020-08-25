В Москве 18-летний сын зарезал мать

По данным издания, убийство произошло в ночь на 25 августа. В полицию позвонила женщина, проживающая в квартире на первом этаже, и сообщила о лежащем на земле соседе Дамире с 12-го этажа. Молодого человека госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По словам соседей, между матерью и сыном были плохие отношения. Молодой человек обвинял Альбину в том, что она недостаточно обеспечивает его в финансовом плане, постоянно хамил ей. Накануне убийства в их квартире случился очередной скандал, соседи слышали крики и ругань. А затем Дамир стучался в дверь к одной их жительниц подъезда и просил разрешить позвонить. Он был возбужден, вел себя неадекватно и повторял, что кого-то убил. Женщина испугалась и не стала открывать ему дверь.