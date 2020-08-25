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Судьба Белоруссии. Главное

В Москве 18-летний сын зарезал мать и пытался покончить с собой

Lenta.ruиещё 3
24 минуты назад
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В Москве 18-летний сын зарезал мать и пытался покончить с собой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В Москве 18-летний сын зарезал мать
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, убийство произошло в ночь на 25 августа. В полицию позвонила женщина, проживающая в квартире на первом этаже, и сообщила о лежащем на земле соседе Дамире с 12-го этажа. Молодого человека госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Прибывшие к месту происшествия полицейские пришли в его квартиру и нашли в кресле на кухне тело 39-летней хозяйки Альбины с раной на шее. Рядом валялся нож.
По словам соседей, между матерью и сыном были плохие отношения. Молодой человек обвинял Альбину в том, что она недостаточно обеспечивает его в финансовом плане, постоянно хамил ей. Накануне убийства в их квартире случился очередной скандал, соседи слышали крики и ругань. А затем Дамир стучался в дверь к одной их жительниц подъезда и просил разрешить позвонить. Он был возбужден, вел себя неадекватно и повторял, что кого-то убил. Женщина испугалась и не стала открывать ему дверь.
Дамир рос замкнутым, нелюдимым ребенком и немного отставал в развитии. Он стоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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Происшествия,Москва,
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