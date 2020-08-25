При пожаре в Самаре погибли три человека

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Пожар в многоквартирном доме в Самаре во вторник унес жизни троих человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: улица Аэродромная, 58, поступило в МЧС в 5.37 (4.37 мск).

"Горели домашние вещи в квартире на площади 30 квадратных метров. Эвакуировали четырех человек. Погибли три человека: женщина 1932 года рождения, женщина 1962 года рождения, мужчина 1984 года рождения", — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что спустя около полутора часов возгорание полностью потушили.

В пресс-службе добавили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Управление СК РФ по региону сообщило, что следователи по факту гибели трех человек проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"По предварительным данным, двое из потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения. Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты, а смерть потерпевших наступила из-за отравления продуктами горения", — говорится в сообщении.