Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Казани женщину укусил скорпион из магазина "Пятерочка". Животное находилось в упаковке винограда. Инне повезло, потому что она работает в больнице и ей быстро оказали первую помощь. Женщина рассказала, что укус пришелся в безымянный палец, который сразу же онемел. Инна разместила фото скорпиона в винограде в своих аккаунтах социальных сетей, чтобы предупредить других людей о возможной опасности.
Медики предполагают, что скорпион транспортировался вместе с виноградом из Турции или Узбекистана. Скорпионы относятся к классу паукообразных из отряда членистоногих. На сегодняшний день науке известно около 1750 видов скорпионов, но яд только около 50 из них опасен для человека.
Происшествия , Видео , Казань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скорпион ужалил купившую виноград в магазине россиянку
Скорпион ужалил купившую виноград в магазине россиянку
Семья российских туристов утонула на глазах у ребенка
Семья российских туристов утонула на глазах у ребенка
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
02:08
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
Происшествия
Появилось видео с причинами отравления Навального
02:45
Появилось видео с причинами отравления Навального
Происшествия
Ефремов снова нанял Пашаева и попал на видео
01:38
Ефремов снова нанял Пашаева и попал на видео
Происшествия
Пожар в заповеднике под Анапой попал на видео
01:36
Пожар в заповеднике под Анапой попал на видео
Происшествия
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
СМИ раскрыли схему управления протестами в Белоруссии
01:20
СМИ раскрыли схему управления протестами в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение