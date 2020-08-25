Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео 

Казани женщину укусил скорпион из магазина "Пятерочка". Животное находилось в упаковке винограда. Инне повезло, потому что она работает в больнице и ей быстро оказали первую помощь. Женщина рассказала, что укус пришелся в безымянный палец, который сразу же онемел. Инна разместила фото скорпиона в винограде в своих аккаунтах социальных сетей, чтобы предупредить других людей о возможной опасности.

Медики предполагают, что скорпион транспортировался вместе с виноградом из Турции или Узбекистана. Скорпионы относятся к классу паукообразных из отряда членистоногих. На сегодняшний день науке известно около 1750 видов скорпионов, но яд только около 50 из них опасен для человека.