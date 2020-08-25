Ефремов снова нанял Пашаева и попал на видео 

Михаил Ефремов сначала уволил, а потом снова нанял адвоката Эльмана Пашаева. Стороны заключили новое соглашение, согласно которому Пашаев теперь будет работать не один, но по-прежнему останется главным защитником Ефремова в суде. До этого 21-го августа Михаил Ефремов заявил о разрыве контракта с адвокатом. Актер заявил, что собирается найти "других посильнее".
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский считает, что такие действия являются постановочными. Он снова повторил о том, что все эти действия предпринимаются для специального затягивания судебного процесса. Потому что суд отклоняет ходатайства Евремова одно за другим.