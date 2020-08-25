Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Под Новосибирском «заминировали» объекты ТЭК 

Газета.Ru 23 минуты назад
Под Новосибирском «заминировали» объекты ТЭК
Фото: газета.ру
Ряд объектов топливно-энергетического комплекса в Новосибирской области получили сообщения о минировании, которые оказались ложными. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на региональное правительство.

"В настоящее время частично проведенными проверочными мероприятиями на объектах признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле губернатора области Андрея Травникова.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Газета.Ru: последние новости
В Индии обрушилось здание, под завалами которого могут находиться 200 человек В Индии обрушилось здание, под завалами которого могут находиться 200 человек Девушку едва не похоронили заживо в США Девушку едва не похоронили заживо в США Под Воронежем пять человек провалились в выгребную яму и погибли Под Воронежем пять человек провалились в выгребную яму и погибли
Происшествия , Андрей Травников , Новосибирск , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров объяснил, почему США вводят санкции
Лавров объяснил, почему США вводят санкции
Родителей школьников призвали готовиться к худшему
Родителей школьников призвали готовиться к худшему
В Ингушетии ликвидированы двое боевиков
В Ингушетии ликвидированы двое боевиков
Самолет с Навальным прибыл в Берлин
Самолет с Навальным прибыл в Берлин
Видео
Ефремов снова нанял Пашаева и попал на видео
01:38
Ефремов снова нанял Пашаева и попал на видео
Происшествия
Пожар в заповеднике под Анапой попал на видео
01:36
Пожар в заповеднике под Анапой попал на видео
Происшествия
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение