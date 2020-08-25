Под Новосибирском «заминировали» объекты ТЭК 

Ряд объектов топливно-энергетического комплекса в Новосибирской области получили сообщения о минировании, которые оказались ложными. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на региональное правительство.
"В настоящее время частично проведенными проверочными мероприятиями на объектах признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на контроле губернатора области Андрея Травникова.