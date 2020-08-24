Сжегшей заживо людей пенсионерке вынесли приговор

Московский городской суд 24 августа приговорил к 15 годам лишения свободы пенсионерку, которая заживо сожгла мужчину и женщину после совместного распития алкогольных напитков.

Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 61-летней безработной жительницы столицы Людмилы Коротковой, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры города.

Пенсионерка приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

6 сентября 2019 года Короткова в нетрезвом виде в квартире жилого дома по Каширскому шоссе подожгла одеяла, под которыми спали женщина и мужчина, с которыми она выпивала. Убедившись, что начался пожар, пенсионерка покинула квартиру. В результате пожара мужчина и женщина скончались, а квартира сгорела. Дочери погибшего был причинён материальный ущерб на сумму свыше 448 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.