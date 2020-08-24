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Конструкторов нового самолета для Минобороны арестовали 

Lenta.ru и ещё 2 55 минут назад
Конструкторов нового самолета для Минобороны арестовали
Фото: РИА Новости
Пресненский суд Москвы арестовал разработчиков нового российского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А за мошенничество в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает ТАСС.
Директор центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслав Хван и бывший заместитель гендиректора группы компаний «Ил» Андрей Новожилов будут находиться под стражей до 11 октября. Еще один фигурант дела, сотрудник финансовой службы МАИ Титов, отправлен под домашний арест до 12 октября.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о хищении средств, предназначенных на разработку нового военно-транспортного самолета. На Ил-76МД-90А выделили девять миллиардов рублей. При создании самолета к работам привлекли компании «Ил», а те обратились к МАИ. Впоследствии «Ил» якобы отказался от услуг института, однако средства туда так и продолжали поступать.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее сообщалось, то ущерб от хищений оценивается как минимум в 18 миллионов рублей, и его размер может возрасти.
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Происшествия , Андрей Новожилов , Министерство обороны , МАИ , ИТАР-ТАСС , Москва
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