Жителя Саратовской области Михаила Туватина приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование школьницы осенью 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда.

Представитель суда Федор Телегин рассказал «СарИнформу», что высшую меру Туватину назначили в связи с обстоятельствами дела и прошлыми судимостями — ранее его уже отправляли в тюрьму за преступления против половой неприкосновенности и разбой.

Как сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября 2019 года по пути в школу. Начались поиски, в которых приняло участие множество волонтеров, полицейские и спасатели.

Девочка ходила в школу через гаражный массив, там позже и нашли ее тело. В убийстве сознался 35-летний Туватин, который жил неподалеку от места преступления. Сообщалось, что он нигде не работал и был судим за изнасилование и ограбление женщины в Энгельсе.