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Пожизненное: россиянин жестоко убил и изнасиловал школьницу 

Мария Иванова и ещё 28 1 час назад
Жителя Саратовской области Михаила Туватина приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование школьницы осенью 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда.
В суде заявили, что Туватина отправят в колонию особого режима.
Представитель суда Федор Телегин рассказал«СарИнформу», что высшую меру Туватину назначили в связи с обстоятельствами дела и прошлыми судимостями — ранее его уже отправляли в тюрьму за преступления против половой неприкосновенности и разбой.
Как сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября 2019 года по пути в школу. Начались поиски, в которых приняло участие множество волонтеров, полицейские и спасатели.
Девочка ходила в школу через гаражный массив, там позже и нашли ее тело. В убийстве сознался 35-летний Туватин, который жил неподалеку от места преступления. Сообщалось, что он нигде не работал и был судим за изнасилование и ограбление женщины в Энгельсе.
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Происшествия , Видео , ФСИН , Саратовская Область
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