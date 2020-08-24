Зря приехал: Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!»

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Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и пение Джигурды 

Lenta.ru 57 минут назад
Заслуженный артист России Михаил Ефремов покинул здание Пресненского суда Москвы под крики «Алкаш!» и пение Никиты Джигурды о его невиновности. Запись произошедшего появилась в Telegram-канале «RT на русском» в понедельник, 24 августа.

«Миша наш не виноват, не сидел он за рулем», — запел Джигурда при виде Ефремова, садящегося в машину Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее в понедельник стало известно, что суд отложил на 31 августа слушания по уголовному делу в отношении Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, в связи с отсутствием адвоката у артиста.
Адвокат сорвал заседание по делу Ефремова
Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.
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Происшествия , Видео , Общество , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , ФСИН , RT на русском , Москва
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