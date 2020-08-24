Зря приехал: Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!»

«Миша наш не виноват, не сидел он за рулем», — запел Джигурда при виде Ефремова, садящегося в машину Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее в понедельник стало известно, что суд отложил на 31 августа слушания по уголовному делу в отношении Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, в связи с отсутствием адвоката у артиста.