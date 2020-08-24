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Ефремов раскритиковал судебный процесс по своему ДТП 

Rambler News Service 1 час назад
Ефремов раскритиковал судебный процесс по своему ДТП
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в совершении смертельного ДТП актер Михаил Ефремов сделал заявление на очередном заседании, в котором раскритиковал судебное разбирательство по аварии, в которой погиб водитель Сергей Захаров, передает корреспондент RNS.

«Я не понимаю, как я мог оказаться на водительском сидении. Я увидел свидетелей обвинения, которые говорили с чужих слов, непонятно, с чьих. Свидетели обвинения Женибера и Шрамко, которые меняли показания — то, что они говорили на телепередаче и то, что они говорили во время следствия и в зале суда», — заявил Ефремов, подчеркнув, что если бы он увидел свидетелей, которые бы четко говорили о том, что именно он сидел за рулём, он бы сразу признал вину.

Ефремов также раскритиковал действия участников процесса, "обсмеявших" показания эксперта, заявившего о технической возможности дистанционного управления автомобилем.
Актер напомнил, что ранее отказался от услуг представлявших его адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и теперь жена Ефремова обсуждает с другими адвокатами, кто будет представлять его интересы в суде.
Также актер в своем заявлении настаивал на проведении биологической экспертизы.
Выслушав Ефремова, судья отложила заседание на 31 августа — к тому времени актер должен найти себе адвоката.
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Комментарии 1
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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