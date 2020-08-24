Ефремов раскритиковал судебный процесс по своему ДТП 

«Я не понимаю, как я мог оказаться на водительском сидении. Я увидел свидетелей обвинения, которые говорили с чужих слов, непонятно, с чьих. Свидетели обвинения Женибера и Шрамко, которые меняли показания — то, что они говорили на телепередаче и то, что они говорили во время следствия и в зале суда», — заявил Ефремов, подчеркнув, что если бы он увидел свидетелей, которые бы четко говорили о том, что именно он сидел за рулём, он бы сразу признал вину.