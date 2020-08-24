Десятки людей: Названо число задержанных после финала ЛЧ

По меньшей мере 83 человека задержаны в Париже после финала Лиги Чемпионов по футболу, в котором играл столичный ПСЖ. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«К 03:00 силы правопорядка предварительно задержали 83 человека», — говорится в сообщении.

A 03h00, le bilan provisoire est de 83 personnes interpellées par les forces de l'ordre. pic.twitter.com/jnV2P0c3HS — Préfecture de Police (@prefpolice) August 24, 2020

Ранее полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях в Париже, где собрались болельщики в день финала футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и мюнхенской «Баварией».