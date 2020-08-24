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Число задержанных в Париже после финала ЛЧ достигло 83 

RT на русском 1 час назад
Десятки людей: Названо число задержанных после финала ЛЧ
Фото: Reuters
По меньшей мере 83 человека задержаны в Париже после финала Лиги Чемпионов по футболу, в котором играл столичный ПСЖ. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«К 03:00 силы правопорядка предварительно задержали 83 человека», — говорится в сообщении.

Ранее полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях в Париже, где собрались болельщики в день финала футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и мюнхенской «Баварией».
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Происшествия , В мире
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