Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

На Мадагаскаре 20 заключенных убиты при массовом бегстве из тюрьмы 

ТАСС и ещё 3 50 минут назад
На Мадагаскаре 20 заключенных убиты при бегстве
Фото: Reuters
По меньшей мере 20 заключенных были убиты в воскресенье на Мадагаскаре при сопровождавшемся беспорядками массовом бегстве из тюрьмы города Фарафагана. Об этом сообщило Министерство юстиции Мадагаскара на своей странице в Facebook.

"В полдень (совпадает с мск) заключенные, разделившись на две группы, напали на охрану, — отмечается в заявлении. — Всего в побеге участвовали 88 человек".

В Минюсте указали, что правоохранителям удалось поймать 37 человек, восемь из которых получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Поиски еще 31 заключенного продолжаются.
Город Фарафангана, население которого составляет 23 тыс. человек, расположен на юго-востоке острова. Он является центром административного региона Ациму-Ацинанана.
ТАСС: последние новости
Пять человек погибли, упав в сливную яму под Воронежем Пять человек погибли, упав в сливную яму под Воронежем В Москве загорелся и взорвался грузовик на стройке на территории госпиталя В Москве загорелся и взорвался грузовик на стройке на территории госпиталя Навального транспортируют в немецкую клинику Навального транспортируют в немецкую клинику
Происшествия , Криминал , Минюст РФ , Мадагаскар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Таскал меня по полу за волосы и орал в уши…
«Таскал меня по полу за волосы и орал в уши…
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение