В Белоруссии задержали лидеров оппозиции

Ковалькова является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской , Дылевский — представитель стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ).

Оба они были задержаны возле МТЗ, куда Ковалькова приехала на встречу с рабочими. Побеседовать с ней пришли около двадцати рабочих, после чего приехал автозак с ОМОНом и людьми в штатском. Эти люди заявили, что собрание не санкционировано и нарушает общественный порядок. Ковалькову и Дылевского усадили в автозак и увезли.

ГУВД Мингорисполкома TUT.BY заявили, что оппозиционеров задержали «в рамках административного процесса».

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста людей, не поверивших в победу Александра Лукашенко.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Ее участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время протестов людей.