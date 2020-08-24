В Белоруссии задержали лидеров оппозиции

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Белоруссия в огне. Главное

Расправа в Минске: лидеры оппозиции задержаны 

Мария Иванова и ещё 25 21 минуту назад
Бойцы ОМОНа задержали в Минске членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом сообщает TUT.BY.
Ковалькова является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, Дылевский — представитель стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ).
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Оба они были задержаны возле МТЗ, куда Ковалькова приехала на встречу с рабочими. Побеседовать с ней пришли около двадцати рабочих, после чего приехал автозак с ОМОНом и людьми в штатском. Эти люди заявили, что собрание не санкционировано и нарушает общественный порядок. Ковалькову и Дылевского усадили в автозак и увезли.
В ГУВД Мингорисполкома TUT.BY заявили, что оппозиционеров задержали «в рамках административного процесса».
Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста людей, не поверивших в победу Александра Лукашенко.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Ее участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время протестов людей.
В стране также создали Координационный совет оппозиции, призванный обеспечить передачу власти. В него, в частности, вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.
Комментарии 153
Происшествия , Видео , В мире , Криминал , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Светлана Алексиевич , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , МВД , Минск
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