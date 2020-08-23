Установлена причина гибели дельфинов в Черном море

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Cотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора установили причину массовой гибели дельфинов на побережье российского курорта. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает «Живая Кубань».

По данным портала, специалисты провели проверку в районе Геленджикской бухты и выяснили, что смерть животных обусловлена антропогенными факторами, среди которых загрязнение акватории нефтепродуктами, послужившее причиной отравления животных.

Информацию о превышении концентрации нефтепродуктов в море передали в полицию. Теперь сотрудникам предстоит установить личности нарушителей природоохранного законодательства, отмечает издание.

В июле сообщалось, что на берег Геленджика выбросило мертвых дельфинов, покрытых мазутом. Местные жители забили тревогу и обратились за помощью к депутату края, сообщив, что причиной подобных инцидентов могли стать выбросы Туапсинских и Новороссийских нефтеналивных терминалов.