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Установлена причина массовой гибели дельфинов на черноморском курорте 

Lenta.ru 59 минут назад
Установлена причина гибели дельфинов в Черном море
Фото: Reuters
Cотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора установили причину массовой гибели дельфинов на побережье российского курорта. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает «Живая Кубань».
По данным портала, специалисты провели проверку в районе Геленджикской бухты и выяснили, что смерть животных обусловлена антропогенными факторами, среди которых загрязнение акватории нефтепродуктами, послужившее причиной отравления животных.
Информацию о превышении концентрации нефтепродуктов в море передали в полицию. Теперь сотрудникам предстоит установить личности нарушителей природоохранного законодательства, отмечает издание.
В июле сообщалось, что на берег Геленджика выбросило мертвых дельфинов, покрытых мазутом. Местные жители забили тревогу и обратились за помощью к депутату края, сообщив, что причиной подобных инцидентов могли стать выбросы Туапсинских и Новороссийских нефтеналивных терминалов.
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