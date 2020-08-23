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В Уфе в речке нашли тело 8-летней девочки 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Дети случайно убили девочку и избавились от тела
Фото: РИА Новости
В микрорайоне Черниковка в Уфе нашли тело 8-летней девочки. Несчастье произошло 22 августа. Как сообщает «КП-Уфа», останки ребенка обнаружили очевидцы, гулявшие на Курочкиной горе. Известно, что 21 августа девочка ушла играть на улицу, однако обратно не вернулась.
На трупе были обнаружены следы удушения. По предварительным данным, погибшая с друзьями играла, один из друзей не рассчитал силы и передавил сонную артерию. После решили избавиться от тела, выбросив его в реку.
Отмечается, что правоохранительным органам удалось установить подозреваемого. Им оказался 13-летний мальчик. Он признал свою вину. Расследование продолжается.
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Происшествия , Криминал , МВД , Уфа
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