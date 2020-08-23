До того как Михаил Ефремов отказался от его услуг, Адвокат Эльман Пашаев собирался привлечь в качестве свидетеля защиты народного артиста Украины Алексея Горбунова. Агент актера заявила, что связь на данный момент актеры не поддерживают.
Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого отказался Михаил Ефремов, собирался привлечь в качестве свидетеля популярного украинского актера Алексея Горбунова. Об этом рассказал близкий к окружению актера источник изданию «МК».
Агент актера прокомментировала сложившуюся ситуацию, заявив, что Горбунов следит за развитием суда над Михаилом Ефремовым. Однако она выразила недоумение тем, что Пашаев собирался вызвать в суд именно Горбунова.
«Михаил и Алексей как минимум вместе снимались в кино, но знаете, сколько людей, с кем Алексей снимался? — сказала женщина. — А вообще Горбунов давно уехал в Украину и вряд ли его что-то связывает с Россией».
Она также ответила на появлявшуюся информацию о том, что в вечер ДТП Ефремов направлялся по просьбе Горбунова к теще его подруги.
«Все, что я услышала, мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности», — заключила агент.
Популярный артист Алексей Горбунов хорошо знаком зрителям по фильмам «Стиляги», «Страна глухих», «Статский советник». Он также снимался в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «День рождения Буржуя». Особую популярность Горбунов снискал ролью придворного шута Шико в многосерийной экранизации романа Александра Дюма «Графиня де Монсоро». В 2013 года родившийся в Киеве Горбунов вернулся на Украину, где и проживает по сей день.
Как известно, в последний день заседания в пятницу, 21 августа, Пашаев долгое время пытался убедить суд, что «тайный свидетель» находится далеко от Москвы и не успел приехать. Таким образом адвокат хотел отложить слушания. Однако суд отклонил его просьбу.
Сам Ефремов впервые с начала слушаний взял слово и дал показания. Заслуженный артист России настаивал на том, что совершенно не помнит событий того вечера.
«У меня с памятью проблемы. Я если садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал верхнюю часть ремня, уже пристегнутого. Помню, что я не стремился сесть за руль в тот день. Из бара я шел за карточкой в машину и заходил я с пассажирской стороны. А потом что было, я не помню.
Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того? я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — сказал актер.
В конце дня Ефремов сделал сенсационное заявление о том, что отказывается от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской и предложил им остаться в качестве его консультантов.
Ситуацию позднее прокомментировал известный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы многих звезд отечественного шоу-бизнеса. По мнению Жорина, обстановка сложилась крайне странная.
«Если услуги адвоката не устраивают, от него отказываются и пользуются услугами другого адвоката. Наверно нет смысла отказываться от адвоката, но тем не менее прислушиваться к его советам. Лично мне так кажется, хотя еще раз повторюсь, я не ищу логики в действиях той или иной стороны в рамках данного процесса», — цитирует юриста «Пятый канал».
Несмотря на переход в статус консультанта Пашаев в выходные сделал еще одно громкое заявление, касательно смертельного ДТП с Ефремовым.
В шоу Владимира Соловьева «Соловьев Live» адвокат заявил ведущему, что отпечатки пальцев на руле машины Ефремова принадлежат другому человеку. Более того, Пашаев заявил, что знает, кому принадлежат отпечатки, но раскрывать имя этого человека отказался.