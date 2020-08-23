Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого отказался Михаил Ефремов, собирался привлечь в качестве свидетеля популярного украинского актера Алексея Горбунова. Об этом рассказал близкий к окружению актера источник изданию «МК».

Агент актера прокомментировала сложившуюся ситуацию, заявив, что Горбунов следит за развитием суда над Михаилом Ефремовым. Однако она выразила недоумение тем, что Пашаев собирался вызвать в суд именно Горбунова.

«Михаил и Алексей как минимум вместе снимались в кино, но знаете, сколько людей, с кем Алексей снимался? — сказала женщина. — А вообще Горбунов давно уехал в Украину и вряд ли его что-то связывает с Россией».

Она также ответила на появлявшуюся информацию о том, что в вечер ДТП Ефремов направлялся по просьбе Горбунова к теще его подруги.

«Все, что я услышала, мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности», — заключила агент.

Популярный артист Алексей Горбунов хорошо знаком зрителям по фильмам «Стиляги», «Страна глухих», «Статский советник». Он также снимался в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «День рождения Буржуя». Особую популярность Горбунов снискал ролью придворного шута Шико в многосерийной экранизации романа Александра Дюма «Графиня де Монсоро». В 2013 года родившийся в Киеве Горбунов вернулся на Украину, где и проживает по сей день.

Как известно, в последний день заседания в пятницу, 21 августа, Пашаев долгое время пытался убедить суд, что «тайный свидетель» находится далеко от Москвы и не успел приехать. Таким образом адвокат хотел отложить слушания. Однако суд отклонил его просьбу.

Сам Ефремов впервые с начала слушаний взял слово и дал показания. Заслуженный артист России настаивал на том, что совершенно не помнит событий того вечера.

«У меня с памятью проблемы. Я если садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал верхнюю часть ремня, уже пристегнутого. Помню, что я не стремился сесть за руль в тот день. Из бара я шел за карточкой в машину и заходил я с пассажирской стороны. А потом что было, я не помню.

Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того? я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — сказал актер.

В конце дня Ефремов сделал сенсационное заявление о том, что отказывается от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской и предложил им остаться в качестве его консультантов.

Ситуацию позднее прокомментировал известный адвокат Сергей Жорин , представляющий интересы многих звезд отечественного шоу-бизнеса. По мнению Жорина, обстановка сложилась крайне странная.

«Если услуги адвоката не устраивают, от него отказываются и пользуются услугами другого адвоката. Наверно нет смысла отказываться от адвоката, но тем не менее прислушиваться к его советам. Лично мне так кажется, хотя еще раз повторюсь, я не ищу логики в действиях той или иной стороны в рамках данного процесса», — цитирует юриста «Пятый канал».

Несмотря на переход в статус консультанта Пашаев в выходные сделал еще одно громкое заявление, касательно смертельного ДТП с Ефремовым.