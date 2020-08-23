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Иран призвал не использовать информацию с черных ящиков Boeing-737 в политических целях 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Катастрофа в Иране: летчики выжили после первой ракеты
Фото: Reuters
Иранская сторона призывает не использовать информацию, полученную с бортовых самописцев сбитого по ошибке в январе украинского самолета, в политических целях. Соответствующее заявление сделал в воскресенье глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

"Нельзя использовать информацию, полученную в результате расшифровки черных ящиков украинского самолета, в политических целях", — цитирует его агентство Fars.

Абедзаде добавил, что "запись разговоров в кабине самолета велась еще 19 секунд после попадания ракеты".
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — граждане нескольких государств, в том числе Ирана, Канады, Украины, Швеции. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.
23 июля французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило, что завершен предварительный анализ данных бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского пассажирского самолета.
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Происшествия , Катастрофы , ИА Fars , Иран
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