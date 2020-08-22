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Белоруссия в огне. Главное

В Минске нашли тело одного из пропавших демонстрантов 

Общественная служба новостей и ещё 1 3 часа назад
Пропавшего демонстранта в Минске нашли повешенным
Фото: соцсети
Мужчину, который с 12 августа после участия в акциях протеста в Минске не выходил на связь, найден повешенным. Об этом сообщили белорусские СМИ.
Отмечается, что тело Никиты Кривцова, который не числился в списках без вести пропавших, нашли в лесу недалеко от Минска, оно покрыто следами побоев. Мужчина пропал после протестов 12 августа.
Источник отмечает, что у 28-летнего погибшего остались жена и маленькая дочь.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента страны, победу в которых одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его ближайший конкурент Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов избирателей.
Появился сценарий смены политического курса в Белоруссии
В ночь с 9 на 10 августа в Минске и других городах страны начались акции протестов, позже переросшие в столкновения с милицией. Силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водомёты, резиновые пули. В результате стычек пострадали более сотни демонстрантов, двое были убиты.
Свыше шести тысяч человек задержали и отправили в изолятор, где, по данным СМИ, над ними издевались и подвергали избиениям и насилию. Многих из них отпустили.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Пскове задержали публично уволившегося из Следственного комитета Белоруссии силовика.
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Комментарии 29
Происшествия , В мире , Криминал , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР , Минск
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