«Удар по лицу и в живот»: депутата от КПРФ жестоко избили 

«Я находился дома, в квартире прозвучал звонок. Когда открывал дверь, то получил удар по лицу, а потом еще и в живот. После чего группа молодых людей бросилась убегать. На ходу они мне крикнули: «Мы тебе еще устроим за нашего главу [города Сергею Махиню]», — рассказал Хункермурзаев.

Он добавил, что напали на него пять человек в возрасте от 20 до 25 лет.

Парламентарий связывает нападение с его критикой местных властей из-за ситуации с подтопленной набережной.

Набережная в Лянторе построена на реке Пим. Это масштабный проект властей Сургутского района. Однако её подтапливает второе лето подряд, за что оппозиция активно критикует местные власти.

По словам Хункермурзаева, после критических замечаний в адрес проекта у него состоялся неприятный разговор с главой Лянтора.

В полиции заявили, что по факту нападения на лянторского депутата проводится проверка.