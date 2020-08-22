«Удар по лицу и в живот»: депутата от КПРФ жестоко избили 

В Ханты-Мансийском АО группа молодых людей избила депутата –коммуниста в подъезде его дома. Травмы получил депутат города Лянтор Руслан Хункермурзаев. Об инциденте сообщает URA.RU со ссылкой на пострадавшего.
«Я находился дома, в квартире прозвучал звонок. Когда открывал дверь, то получил удар по лицу, а потом еще и в живот. После чего группа молодых людей бросилась убегать. На ходу они мне крикнули: «Мы тебе еще устроим за нашего главу [города Сергею Махиню]», — рассказал Хункермурзаев.
Он добавил, что напали на него пять человек в возрасте от 20 до 25 лет.
Парламентарий связывает нападение с его критикой местных властей из-за ситуации с подтопленной набережной.
Набережная в Лянторе построена на реке Пим. Это масштабный проект властей Сургутского района. Однако её подтапливает второе лето подряд, за что оппозиция активно критикует местные власти.
По словам Хункермурзаева, после критических замечаний в адрес проекта у него состоялся неприятный разговор с главой Лянтора.
В полиции заявили, что по факту нападения на лянторского депутата проводится проверка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мэр Лянтора пожаловался Рамзану Кадырову на местного бизнесмена, который переделал местный спорткомплекс «Звёздный» в ресторан «Оазис». Работы он производил, несмотря на запрет Сургутского районного суда.