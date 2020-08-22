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Названо имя несостоявшегося свидетеля защиты в деле Ефремова 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 52 минуты назад
Названо имя возможного свидетеля защиты в деле Ефремова
Фото: Национальная Служба Новостей
Популярный артист Алексей Горбунов мог стать свидетелем защиты в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актера планировал привлечь к участию в суде бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.
Источник сообщил, что речь могла идти о советском и украинском актере Алексее Горбунове. Елена, агент актера, призналась, что о звонках Пашаева ничего не знает.

«Все, что я услышала (о версии поведения Ефремова перед ДТП — прим. НСН), мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности», — заявила она.

При этом агент признала, что Ефремов и Горбунов знают друг друга, потому что вместе работали. Однако, она считает, что бессмысленно привлекать дополнительных свилетелей в дело о смертельном ДТП.
По одной из версий Пашаева, Ефремов сел за руль пьяным, чтобы поехать по просьбе друга, живущего на Украине, в больницу к матери его гражданской жены. Пашаев отмечал в СМИ, что этот друг очень известный человек. Позднее защитник сообщил, что этот мужчина отказался выступить в суде и попросил не упоминать его имя, отмечает РИА Новости.
Ранее адвокат Генрих Падва поддержал решение Михаила Ефремова сменить защитника. В беседе с «Известиями» он отметил, что ранее представлявший интересы актера Эльман Пашаев дискредитирует адвокатское сообщество. Ранее Ефремов, который в суде отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заявил, что хочет найти защитников «посильнее». Актер уточнил, что у него есть знакомые юристы Падва, Резник и Никольский, пишет РИА ФАН.
Новая команда адвокатов актера Михаила Ефремова столкнется с нехваткой времени на проведение параллельного расследования и необходимых экспертиз, рассказал в эфире НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Эльман Пашаев , Алексей Горбунов , Игорь Трунов , Михаил Ефремов , Генрих Падва , газета "Известия" , РИА Новости , РИА ФАН , Московский комсомолец
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