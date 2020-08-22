Взрыв в Ярославле: появились новые подробности

Жильцы дома в Ярославле , где произошел взрыв газа, рассказали РИА Новости, как спасались: одним пришлось выламывать железную дверь, другие махали красным полотенцем в окно, призывая помощь.

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Татьяна Юрьевна с супругом проживают на четвертом этаже, за стеной квартиры, ставшей эпицентром взрыва - в ней погибла преподаватель детской школы искусств и бывший замдекана в Ярославском педуниверситете 66-летняя Елена Калошина, однако их квартира практически не пострадала.

"Рядом с нами все выбито. У нас только на кухне плитка со стены осыпалась при взрыве. А потом я зашла в большую комнату, и там жалюзи лежит на полу как сугроб. И тут все начинает заполняться едким дымом. Мы слышим истошные вопли с улицы "бегите, бегите из дома". Мы стали выходить, а у нас заклинило железную дверь на две квартиры. И мой муж с этой стороны, и мужчины из нашего подъезда с другой стороны вышибали эту дверь ломом", - рассказывает собеседница агентства.

По ее словам, все сильно надышались дымом, ее мужчины вынесли на руках.

"Слава богу, все обошлось с нами, соседи нам помогли. Но наша соседка к сожалению погибла. Такая женщина чудесная! Ужасно. Погибшую маму с ребенком я не знаю, говорят, муж у нее был в деревне По словам соседей, они только что с сыном только вернулись с улицы, как раздался взрыв. Когда мы выходили, их тамбур горел", - говорит Татьяна Юрьевна.

По ее словам, она очень переживает, что не может попасть в свою квартиру и получить вещи, ночь провела у сестры, та дала ей чистую одежду.

"Вот так в 70 лет остаться без крыши над головой, у нас ничего нет - документы, вещи все осталось там", - отмечает собеседница.

Другая жительница дома, Ирина Сергеевна, находилась в квартире на пятом этаже с двумя внуками полутора и шести лет, и еще с двумя взрослыми. У них от взрыва пострадал только балкон.

"У нас квартира на две стороны. С той стороны, где был дым, нельзя было открыть окно, я побежала на другую сторону, открыла окно, стала махать красным полотенцем, кричала "помогите, помогите". Очень быстро к нам поднялись пожарные и спустили нас. Но все-таки мы успели наглотаться дыма, особенно мой муж - он пытался спуститься по лестнице самостоятельно, но вернулся с красными глазами, там совсем нельзя было дышать. Его до сих пор рвет, тошнит, скорую вызывали", - рассказывает собеседница.