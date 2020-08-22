Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова 

По словам юриста, информация о том, что актер его уволил, не вполне соответствует действительности.

"Он от меня не отказался. Вот видите, опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом по данному уголовному делу", — сказал Пашаев в эфире программы "60 минут".

Ранее Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других, посильнее". Решение артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский . Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.

Резонансное событие произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.