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Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова 

РИА Новости 1 час назад
Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о своем статусе в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова.
По словам юриста, информация о том, что актер его уволил, не вполне соответствует действительности.

"Он от меня не отказался. Вот видите, опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом по данному уголовному делу", — сказал Пашаев в эфире программы "60 минут".

Ранее Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других, посильнее". Решение артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.
Резонансное событие произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Общество , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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