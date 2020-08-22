«Жалкое зрелище»: Мясников раскритиковал Ефремова

Ранее Ефремов на заседании сказал, что на 90% уверен в том, что был на пассажирском сиденье во время аварии, а также просил осмотреть его в институте Сербского, а его юристы ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Адвокат артиста Эльман Пашаев после этого заявил отвод судье и отметил, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.

Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?! Унизительно жалкое зрелище, — написал теледоктор в своём Telegram-канале.

Мясников предположил, что Ефремов мог бы «накатить рюмочку и закусить груздём», если бы суд учёл эти доводы и признал актёра невиновным.

Кроме того, Мясников считает, что во время Второй мировой войны артист в случае попадания в плен к немцам мог бы пойти на всё, чтобы «спасти свою шкуру».

А то и просто за доппаёк сдавал бы? Фу, мне стыдно и противно, — резюмировал доктор.

8 июня джип артиста врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд отправил Ефремова под домашний арест.