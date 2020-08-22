«Жалкое зрелище»: Мясников раскритиковал Ефремова

Мясников считает, что актер стремится уйти от ответственности любой ценой, забыв о порядочности, — рассказывает

Михаил Ефремов, к примеру, несмотря на ранее сделанные признательные показания, впоследствии заявил, что почти уверен в том, что в момент аварии находился на пассажирском месте.

Кроме того, он попросил об обследовании в институте Сербского, а его адвокат усомнился в результатах психиатрической экспертизы и затребовал допросить делавших ее специалистов.

После того, как судья отклонил оба ходатайства, адвокат Ефремова, Эльман Пашаев , заявил отвод судье, обвинив ее в ангажированности.

Александр Мясников удивлен и огорчен таким поворотом событий.

«Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?! Унизительно жалкое зрелище», -написал врач в своем Телеграм-канале.

Он даже предположил, что, во время Великой Отечественной войны актер, попав в плен к немцам, мог бы пойти на всё, чтобы «спасти свою шкуру».

«А то и просто за доппаек сдавал бы? Фу, мне стыдно и противно, — заявил Мясников.