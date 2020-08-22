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«Стыдно и противно»: Мясников осудил поведение Ефремова 

Ирина Лебедева и ещё 8 9 минут назад
«Жалкое зрелище»: Мясников раскритиковал Ефремова
Фото: РИА Новости
Известный врач Александр Мясников резко осудил позицию Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП.
Мясников считает, что актер стремится уйти от ответственности любой ценой, забыв о порядочности, — рассказывает
Михаил Ефремов, к примеру, несмотря на ранее сделанные признательные показания, впоследствии заявил, что почти уверен в том, что в момент аварии находился на пассажирском месте.
Кроме того, он попросил об обследовании в институте Сербского, а его адвокат усомнился в результатах психиатрической экспертизы и затребовал допросить делавших ее специалистов.
После того, как судья отклонил оба ходатайства, адвокат Ефремова, Эльман Пашаев, заявил отвод судье, обвинив ее в ангажированности.
Александр Мясников удивлен и огорчен таким поворотом событий.

«Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?! Унизительно жалкое зрелище», -написал врач в своем Телеграм-канале.

Он даже предположил, что, во время Великой Отечественной войны актер, попав в плен к немцам, мог бы пойти на всё, чтобы «спасти свою шкуру».

«А то и просто за доппаек сдавал бы? Фу, мне стыдно и противно, — заявил Мясников.

Как ранее писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов во время заседания в Пресненском суде попросил об осмотре в институте имени Сербского.
Комментарии 8
Происшествия , Общество , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Александр Мясников
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