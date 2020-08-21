Бывшего замглавы ФСИН обвинили в хищении 94 млн рублей

Бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова обвинили в хищении 94 миллионов рублей при ремонте в следственном изоляторе Симферополя. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и адвоката Владимира Жеребенкова, который защищает одного из фигурантов этого дела.

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Коршунову предъявили обвинение по 159 статьей уголовного кодекса, за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает издание, в 2015 году обвиняемые заявили о проведении ремонта в СИЗО. Стоимость работ по документам составила 94,6 миллиона рублей. Однако на деле средства из бюджета ФСИН реализованы не были.

Кроме Коршунова обвинения были предъявлены еще трем людям. Это предприниматель Андрей Угланов, контролировавший компанию «Юнистрой», бывший глава подконтрольного тюремному ведомству ФГУП «Строительное управление 23» Валерий Каклюгин и бывший гендиректор «Юнистроя» Майя Гагуа. Похищенные деньги, как пишет ТАСС, фигуранты дела распределили по счетам подконтрольных им фирм под видом оплаты стройтоваров.

Олега Коршунова арестовали осенью 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.