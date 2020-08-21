Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов 

Представители актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, еще не обращались к адвокату Генри Резнику, сообщил РИА Новости адвокат.
"Ефремов ко мне не обращался", — сказал Резник.
Он также прокомментировал ситуацию, когда подсудимый отказывается от адвокатов, когда следствие уже завершено и судебное разбирательство практически дошло до стадии прений: "Всякое бывает".
Ранее Ефремов отказался от своих адвокатов и собрался сменить команду, в суде он назвал фамилии Генриха Падвы и Генри Резника.