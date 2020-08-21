Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов 

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"Ефремов ко мне не обращался", — сказал Резник.

Он также прокомментировал ситуацию, когда подсудимый отказывается от адвокатов, когда следствие уже завершено и судебное разбирательство практически дошло до стадии прений: "Всякое бывает".