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Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов 

РИА Новости 2 часа назад
Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Фото: РИА Новости
Представители актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, еще не обращались к адвокату Генри Резнику, сообщил РИА Новости адвокат.

"Ефремов ко мне не обращался", — сказал Резник.

Он также прокомментировал ситуацию, когда подсудимый отказывается от адвокатов, когда следствие уже завершено и судебное разбирательство практически дошло до стадии прений: "Всякое бывает".
Ранее Ефремов отказался от своих адвокатов и собрался сменить команду, в суде он назвал фамилии Генриха Падвы и Генри Резника.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Генри Резник , Генрих Падва , РИА Новости
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