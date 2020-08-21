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В Болгарии обнаружили тело россиянина, пропавшего весной на горнолыжном курорте 

ТАСС 47 минут назад
Найден пропавший в Болгарии российский лыжник
Фото: depositphotos.com
Спасатели горно-спасательной службы Болгарии обнаружили в районе горнолыжного курорта Банско тело гражданина России, об исчезновении которого было объявлено в марте. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в консульском отделе посольства РФ в Болгарии.

"Гражданин России 1941 года рождения пропал на горнолыжном курорте в марте нынешнего года. В четверг его останки были обнаружены, о чем мы получили официальное уведомление. Родственники погибшего о случившемся проинформированы. Посольство РФ окажет им всю необходимую помощь", — сообщили в российском диппредставительстве.

Болгарские СМИ дополняют, что тело россиянина доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Об исчезновении россиянина в Банско было заявлено 2 марта, когда в полицию обратились туристы, которые в одной группе вместе с ним прибыли на горнолыжный курорт. При расследовании обстоятельств происшествия выяснилось, что последний раз его видели 26 февраля, когда пожилой человек садился в лифт, чтобы отправиться кататься на лыжах.
Поиски пропавшего, в которых принимали участие спасатели и служебные собаки, успехом тогда не увенчались.
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Происшествия , Болгария
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