ЧП в Ярославле: завершены спасательные работы

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Поисково-спасательные работы в Ярославле , где произошёл взрыв газа в одном из жилых домов, были завершены, в результате происшествия погибли три человека.

«Спасательные работы завершены», — цитирует ТАСС начальника ГУ МЧС по региону Олега Бочарова.

Он отметил, что судьбы всех прописанных в подъезде жильцов известны.

По его словам, на месте происшествия были найдены тела трёх погибших.