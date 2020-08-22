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В Ярославле завершены спасательные работы 

RT на русском и ещё 132 14 минут назад
ЧП в Ярославле: завершены спасательные работы
Фото: РИА Новости
Поисково-спасательные работы в Ярославле, где произошёл взрыв газа в одном из жилых домов, были завершены, в результате происшествия погибли три человека.

«Спасательные работы завершены», — цитирует ТАСС начальника ГУ МЧС по региону Олега Бочарова.

Он отметил, что судьбы всех прописанных в подъезде жильцов известны.
По его словам, на месте происшествия были найдены тела трёх погибших.
Ранее ситуация в Ярославле, где произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме, была взята на контроль в российском Минздраве.
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Происшествия , Олег Бочаров , Минздрав РФ , МЧС , ИТАР-ТАСС , Ярославль
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