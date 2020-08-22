ЧП в Ярославле: завершены спасательные работы

Поисково-спасательные работы в Ярославле, где произошёл взрыв газа в одном из жилых домов, были завершены, в результате происшествия погибли три человека.
«Спасательные работы завершены», — цитирует ТАСС начальника ГУ МЧС по региону Олега Бочарова.
Он отметил, что судьбы всех прописанных в подъезде жильцов известны.
По его словам, на месте происшествия были найдены тела трёх погибших.
Ранее ситуация в Ярославле, где произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме, была взята на контроль в российском Минздраве.