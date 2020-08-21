Как полицейские довели пенсионера до суицида

Кабардино-Балкарии 85-летнего пенсионера Николая Захарченко полицейские обвинили в выращивании и хранении конопли. Сам мужчина уверял, что растение дикое и выросло возле дома без его участия. Пенсионер хотел скормить коноплю кроликам и потому не избавился от кустов. Тем не менее, правоохранители ему не поверили. Чтобы восстановить честное имя, пенсионер покончил с собой. В предсмертной записке он еще раз сообщил о своей невиновности.

В городе Нарткала Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер Николай Захарченко покончил с собой после того, как полицейские обвинили его в выращивании и хранении марихуаны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как рассказала агентству вдова мужчины Евгения Захарченко , некоторое время назад около их забора, куда хозяева дома выбрасывали навоз от кроликов, выросло несколько кустов дикой конопли. Пенсионер перенес инфаркт, страдал от сахарного диабета и катаракты обоих глаз, поэтом не всегда успевал косить вовремя, объяснила пожилая женщина.

«Мы ее [коноплю] точно не сажали, — утверждала вдова пенсионера. — Откуда взялась? Сами не знаем. Скорее всего, занесло пару семечек. У нас на полях и пустырях она не редкость — почва благодатная».

При этом с огорода растения видно не было — его загораживали подсолнухи. Коноплю заметил сосед пенсионеров, он посоветовал выкорчевать выросшие кусты. Погибший так и сделал — срезал стебли и скинул их в кучу возле крольчатника.

«Хотел кролям их скормить, но не успел: на сорокаградусной жаре листья быстро высохли», — пояснила Захарченко.

Спустя несколько дней к пожилой паре нагрянула опергруппа из 12 человек — они опечатали лежащие в корыте кусты конопли и предъявили пенсионеру обвинение по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

Как заметил в разговоре с РИА «Новости» адвокат погибшего Руслан Ельмирзоков, оперативники упаковывали растение вместе со стеблями, которые не пригодны для использования. Из-за этого вес вышел намного больше — 845,5 гр. Получилось, что хранил пенсионер наркотики «в особо крупном размере». «Хотя в экспертизе написали, что исследовали измельченное сырье», — подчеркнул юрист.

По словам вдовы, правоохранители не поверили, что растение предназначалось питомцам. «Говорили, мол, какие кролики будут есть коноплю, — рассказала женщина. — Тогда муж поднял с земли пару листочков и положил их в клетку к кролям. Те понюхали и прожевали».

Затем у пенсионера взяли смывы с рук — за минуту же до этого попросили его выкорчевать оставшиеся побеги.

«Естественно, следы наркотического вещества нашли», — отметил адвокат. Этот факт подтвердил и сосед пенсионеров — он был понятым. «Я еще возмутился, почему не провели процедуру раньше. Но на мою реплику не обратили внимания», — сказал он.

После пенсионера попросили подписать бумаги, однако зачем это делается не объяснили.

«Прочитать ничего не дали», — сообщила Захарченко.

«Один из ребят сказал: „Ты подпиши, отец, мы тебе потом все объясним“. Но сразу после забрали. В участке продержали с 11 утра до половины шестого вечера. Привезли мрачнее тучи. В протоколе указали: „хранил для личного потребления без цели сбыта“. Адвокат посетовал — мол, к чему такие формулировки, он ее не употреблял. Но сотрудники полиции растолковали: кормил кроликов — это и называется для личного потребления», — рассказала она.

Адвокат Ельмирзоков в разговоре с РИА «Новости» заметил, что на принятие решения о возбуждении уголовного дела обычно дают до девяти суток. В этом же случае через несколько часов после результатов химической экспертизы бумаги уже подписали.

«Никто не хотел разобраться в ситуации. К примеру, у подозреваемого явно не было умысла хранить наркосредства. А это уже исключает состав преступления. Дома не нашли ни измельченного вещества, ни упаковок, никаких следов. Провели обыски и у сына — тоже все чисто», — пояснил юрист.

«Да и вообще все знают: Николай Макарович даже спиртного не пил и сигарет не курил, не говоря уже о чем-то покрепче. Сам мне рассказывал, как презирает наркоманов», — добавил он.

Как пишет РИА «Новости», Захарченко сразу после службы в армии переселился на Кавказ из Полтавы. Уже через несколько дней устроился на химический завод, где до пенсии проработал строгальщиком. Потом был народным заседателем в суде.

«Мы с ним 62 года душа в душу прожили. И никогда он не падал духом. Наоборот, все время поддерживал. 20 лет назад у меня нашли рак молочной железы, отняли грудь, так он травками отпаивал, говорил, я у него самая красивая. А я его не уберегла», — пожаловалась агентству Евгения Захарченко.

По рассказам пенсионерки, в последние дни ее супруг был очень задумчив. Только иногда причитал, что его на весь город опозорили.

«Я уверяла его: мы обязательно докажем невиновность. К адвокату обратилась», — сказала вдова.

Вечером 17 августа Николай Захарченко надел парадный костюм — супруге объяснил, что ждет адвоката.

«Долго не ложился спать — все о чем-то размышлял, сидя на кровати. Потом сказал: «Иди отдохни, а я еще посижу». Я ушла, сильно устала», — рассказала женщина.

Утром Евгения Захарченко заметила, что постель мужа не расстелена.

«Думала, может, решил прогуляться. Кинулась к забору — калитка изнутри заперта. На огороде посмотрела — никого. Потом заглянула в сарай…», — сообщила она.

Там женщина нашла лишь бездыханное тело супруга.

«Дед оставил записку, в которой попрощался с родными, попросил прощения. И еще написал, что не виноват»,

Донес на Захарченко сосед с другой стороны — с их семьей у него не сложились отношения, уверена вдова. «Коля был того же мнения. Но перед смертью твердил:

»Не вздумай мстить. Я его простил — пусть с этим живет», — рассказала женщина.

В администрации Нарткалы РИА «Новости» сообщили, что семья Николая Захарченко на хорошем счету.

«По крайней мере, ни он, ни его дети, ни внуки не состоят нигде на учете», — пояснили там.