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«Не уберегла»: как полицейские довели пенсионера до суицида 

Газета.Ru 2 часа назад
Как полицейские довели пенсионера до суицида
Фото: Газета.ru
В Кабардино-Балкарии 85-летнего пенсионера Николая Захарченко полицейские обвинили в выращивании и хранении конопли. Сам мужчина уверял, что растение дикое и выросло возле дома без его участия. Пенсионер хотел скормить коноплю кроликам и потому не избавился от кустов. Тем не менее, правоохранители ему не поверили. Чтобы восстановить честное имя, пенсионер покончил с собой. В предсмертной записке он еще раз сообщил о своей невиновности.
В городе Нарткала Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер Николай Захарченко покончил с собой после того, как полицейские обвинили его в выращивании и хранении марихуаны. Об этом сообщило РИА «Новости».
Как рассказала агентству вдова мужчины Евгения Захарченко, некоторое время назад около их забора, куда хозяева дома выбрасывали навоз от кроликов, выросло несколько кустов дикой конопли. Пенсионер перенес инфаркт, страдал от сахарного диабета и катаракты обоих глаз, поэтом не всегда успевал косить вовремя, объяснила пожилая женщина.

«Мы ее [коноплю] точно не сажали, — утверждала вдова пенсионера. — Откуда взялась? Сами не знаем. Скорее всего, занесло пару семечек. У нас на полях и пустырях она не редкость — почва благодатная».

При этом с огорода растения видно не было — его загораживали подсолнухи. Коноплю заметил сосед пенсионеров, он посоветовал выкорчевать выросшие кусты. Погибший так и сделал — срезал стебли и скинул их в кучу возле крольчатника.

«Хотел кролям их скормить, но не успел: на сорокаградусной жаре листья быстро высохли», — пояснила Захарченко.

Спустя несколько дней к пожилой паре нагрянула опергруппа из 12 человек — они опечатали лежащие в корыте кусты конопли и предъявили пенсионеру обвинение по статье «Незаконное хранение наркотических средств».
Как заметил в разговоре с РИА «Новости» адвокат погибшего Руслан Ельмирзоков, оперативники упаковывали растение вместе со стеблями, которые не пригодны для использования. Из-за этого вес вышел намного больше — 845,5 гр. Получилось, что хранил пенсионер наркотики «в особо крупном размере». «Хотя в экспертизе написали, что исследовали измельченное сырье», — подчеркнул юрист.
По словам вдовы, правоохранители не поверили, что растение предназначалось питомцам. «Говорили, мол, какие кролики будут есть коноплю, — рассказала женщина. — Тогда муж поднял с земли пару листочков и положил их в клетку к кролям. Те понюхали и прожевали».
Затем у пенсионера взяли смывы с рук — за минуту же до этого попросили его выкорчевать оставшиеся побеги.

«Естественно, следы наркотического вещества нашли», — отметил адвокат. Этот факт подтвердил и сосед пенсионеров — он был понятым. «Я еще возмутился, почему не провели процедуру раньше. Но на мою реплику не обратили внимания», — сказал он.

После пенсионера попросили подписать бумаги, однако зачем это делается не объяснили.

«Прочитать ничего не дали», — сообщила Захарченко.

«Один из ребят сказал: „Ты подпиши, отец, мы тебе потом все объясним“. Но сразу после забрали. В участке продержали с 11 утра до половины шестого вечера. Привезли мрачнее тучи. В протоколе указали: „хранил для личного потребления без цели сбыта“. Адвокат посетовал — мол, к чему такие формулировки, он ее не употреблял. Но сотрудники полиции растолковали: кормил кроликов — это и называется для личного потребления», — рассказала она.

Адвокат Ельмирзоков в разговоре с РИА «Новости» заметил, что на принятие решения о возбуждении уголовного дела обычно дают до девяти суток. В этом же случае через несколько часов после результатов химической экспертизы бумаги уже подписали.

«Никто не хотел разобраться в ситуации. К примеру, у подозреваемого явно не было умысла хранить наркосредства. А это уже исключает состав преступления. Дома не нашли ни измельченного вещества, ни упаковок, никаких следов. Провели обыски и у сына — тоже все чисто», — пояснил юрист.

«Да и вообще все знают: Николай Макарович даже спиртного не пил и сигарет не курил, не говоря уже о чем-то покрепче. Сам мне рассказывал, как презирает наркоманов», — добавил он.

Как пишет РИА «Новости», Захарченко сразу после службы в армии переселился на Кавказ из Полтавы. Уже через несколько дней устроился на химический завод, где до пенсии проработал строгальщиком. Потом был народным заседателем в суде.

«Мы с ним 62 года душа в душу прожили. И никогда он не падал духом. Наоборот, все время поддерживал. 20 лет назад у меня нашли рак молочной железы, отняли грудь, так он травками отпаивал, говорил, я у него самая красивая. А я его не уберегла», — пожаловалась агентству Евгения Захарченко.

По рассказам пенсионерки, в последние дни ее супруг был очень задумчив. Только иногда причитал, что его на весь город опозорили.

«Я уверяла его: мы обязательно докажем невиновность. К адвокату обратилась», — сказала вдова.

Вечером 17 августа Николай Захарченко надел парадный костюм — супруге объяснил, что ждет адвоката.

«Долго не ложился спать — все о чем-то размышлял, сидя на кровати. Потом сказал: «Иди отдохни, а я еще посижу». Я ушла, сильно устала», — рассказала женщина.

Утром Евгения Захарченко заметила, что постель мужа не расстелена.

«Думала, может, решил прогуляться. Кинулась к забору — калитка изнутри заперта. На огороде посмотрела — никого. Потом заглянула в сарай…», — сообщила она.

Там женщина нашла лишь бездыханное тело супруга.

«Дед оставил записку, в которой попрощался с родными, попросил прощения. И еще написал, что не виноват»,

Донес на Захарченко сосед с другой стороны — с их семьей у него не сложились отношения, уверена вдова. «Коля был того же мнения. Но перед смертью твердил:

»Не вздумай мстить. Я его простил — пусть с этим живет», — рассказала женщина.

В администрации Нарткалы РИА «Новости» сообщили, что семья Николая Захарченко на хорошем счету.

«По крайней мере, ни он, ни его дети, ни внуки не состоят нигде на учете», — пояснили там.

В то же время в МВД по Кабардино-Балкарской Республике заявили только, что «наркополицейские во время обследования домовладения обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения со специфическим запахом». По данным ведомства, хозяин сам пояснил, что «высушив листья, хранил их для личного потребления без цели сбыта». Информацию о самоубийстве подозреваемого министерство не прокомментировало.
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Комментарии 2
Происшествия , Николай Захарченко , Евгений Захарченко , МВД , РИА Новости , Кабардино-Балкарская Республика
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