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Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его услуг 

Вероника Полынина 8 минут назад
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его услуг
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов отказался от адвокатов, потому что «разуверился в справедливости суда», заявил журналистам его бывший защитник Эльман Пашаев.

«Мы сегодня видели максимально предвзятое отношение суда к нашему уголовному делу. Я даже утром заявил отвод судье. Я просил: дайте возможность работать», — рассказал Пашаев журналистам после заседания суда, на котором Михаил Ефремов отказался от его услуг.

Ефремов отказался от адвоката Пашаева
По мнению Пашаева, он «всех раздражает», именно поэтому Ефремову пришлось отказаться от него и его коллеги Елизаветы Шаргородской.
Пашаев заявил, что суд оказал им в экспертизе пассажирской подушки безопасности, которая могла сыграть решающую роль в доказательстве невиновности Ефремова.
Как сообщал «Рамблер», ранее Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг Эльмана Пашаева и хочет, чтобы его защищал «адвокат посильнее». Комментируя свое решение, Ефремов отметил, что свидетелей, которых приводили в суд Пашаев и Шаргородская, другие участники процесса «обхихикивали».

«Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от (адвоката потерпевших) Добровинского, и в зале я вижу смешки», — добавил подсудимый.

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Комментарии 2
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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