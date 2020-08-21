Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его услуг 

«Мы сегодня видели максимально предвзятое отношение суда к нашему уголовному делу. Я даже утром заявил отвод судье. Я просил: дайте возможность работать», — рассказал Пашаев журналистам после заседания суда, на котором Михаил Ефремов отказался от его услуг.

По мнению Пашаева, он «всех раздражает», именно поэтому Ефремову пришлось отказаться от него и его коллеги Елизаветы Шаргородской.

Пашаев заявил, что суд оказал им в экспертизе пассажирской подушки безопасности, которая могла сыграть решающую роль в доказательстве невиновности Ефремова.

Как сообщал «Рамблер», ранее Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг Эльмана Пашаева и хочет, чтобы его защищал «адвокат посильнее». Комментируя свое решение, Ефремов отметил, что свидетелей, которых приводили в суд Пашаев и Шаргородская, другие участники процесса «обхихикивали».