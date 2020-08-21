Осужден бросивший девочку в выгребную яму насильник

Жителя Новокубанского района суд признал виновным в изнасиловании 9-летней девочки и покушении на ее убийство.

Следствием и судом установлено, что вечером 18 ноября 2019 года 35-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на детской площадке возле Дома культуры в хуторе Родниковском. На площадке мужчина увидел свою 9-летнюю соседку, он стал ругать девочку за то, что она находится на площадке далеко от дома. Испугавшись, девочка побежала прочь от пьяного соседа, но он догнал ее и избил, а когда девочка потеряла сознание, перенес ее за уличный туалет, где изнасиловал. Решив, что девочка умерла, злоумышленник бросил ее тело и вещи в выгребную яму, заложив сверху ветками.

О пропаже внучки в полицию сообщила бабушка. Ребенка нашли в тот же день. Девочка была жива. Ее срочно доставили в больницу. По факту случившегося было возбуждено дело. По подозрению в совершении преступления вскоре был задержан 35-летний местный житель.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по инициативе следственного управления СКР по краю мать девочки была лишена родительских прав и привлечена к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери.