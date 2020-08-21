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Кубанцу, изнасиловавшему и сбросившему в выгребную яму ребенка, дали 19 лет 

Аргументы Недели 25 минут назад
Осужден бросивший девочку в выгребную яму насильник
Фото: Аргументы Недели
Жителя Новокубанского района суд признал виновным в изнасиловании 9-летней девочки и покушении на ее убийство.
Следствием и судом установлено, что вечером 18 ноября 2019 года 35-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на детской площадке возле Дома культуры в хуторе Родниковском. На площадке мужчина увидел свою 9-летнюю соседку, он стал ругать девочку за то, что она находится на площадке далеко от дома. Испугавшись, девочка побежала прочь от пьяного соседа, но он догнал ее и избил, а когда девочка потеряла сознание, перенес ее за уличный туалет, где изнасиловал. Решив, что девочка умерла, злоумышленник бросил ее тело и вещи в выгребную яму, заложив сверху ветками.
О пропаже внучки в полицию сообщила бабушка. Ребенка нашли в тот же день. Девочка была жива. Ее срочно доставили в больницу. По факту случившегося было возбуждено дело. По подозрению в совершении преступления вскоре был задержан 35-летний местный житель.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по инициативе следственного управления СКР по краю мать девочки была лишена родительских прав и привлечена к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери.
В настоящее время, как пояснили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе краевого СУ СКР, приговором суда 35-летнему мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия , Криминал , СКР , ФСИН
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