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Белоруссия в огне. Главное

Ефремов перевел деньги родственникам погибшего Захарова

Вероника Полынина
1 час назад
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Михаил Ефремов перевел потерпевшим по делу о ДТП с его участием по 200 тысяч рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявил на суде адвокат актера Эльман Пашаев.
Ефремов перевел деньги родственникам погибшего Захарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я прошу приобщить к материалам дела копию подтверждения почтовых переводов брату Захарова, его сыновьям и вдове Маргарите в счет компенсации морального вреда. По 200 тыс. рублей каждому», - заявил Пашаев.
Адвокат отметил, что перевод от имени Ефремова осуществил его помощник, поскольку самому подсудимому это делать запрещено.
Потерпевшими по делу проходят четыре человека: вдова, двое сыновей и брат погибшего Сергея Захарова. Ранее старший сын погибшего предъявил к актеру гражданский иск на 7,5 миллиона рублей, остальные трое потерпевших — на 1 рубль.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия,Эльман Пашаев,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,
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