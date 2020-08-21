Ефремов перевел деньги родственникам погибшего Захарова

Адвокат отметил, что перевод от имени Ефремова осуществил его помощник, поскольку самому подсудимому это делать запрещено.

Потерпевшими по делу проходят четыре человека: вдова, двое сыновей и брат погибшего Сергея Захарова. Ранее старший сын погибшего предъявил к актеру гражданский иск на 7,5 миллиона рублей, остальные трое потерпевших — на 1 рубль.

Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.