«Нельзя никому доверять»: подруга Лоту Гули о его убийстве 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AFAQ ASLAN 🦁🧿 (@afaqaslanofficial) 20 Авг 2020 в 6:57 PDT Известная азербайджанская певица Афаг Аслан, которую связывали отношения с криминальным авторитетом Надиром Салифовым, более известным как Лоту Гули, отреагировала в Instagram на его смерть.

Как сообщал «Рамблер», ранее Салифов был застрелен в затылок в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Анталии. Убийцей был назван человек, специально внедренный в ближайшее окружение Лоту Гули. Предполагается, что он отомстил за убийство «вора в законе» Ровшана Ленкоранского.

Афаг Аслан опубликовала пост на английском языке, в котором высказала свое отношение к произошедшему.

«Даже не поворачивайся спиной к своему другу, потому что в нем есть враг… В этой жизни действительно нельзя доверять никому», — написала она.

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили правоту певицы и выразили ей свои соболезнования.

«Бедная моя девочка! Крепись и держись!» — призвала Аслан sevara_tattoo.