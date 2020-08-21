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«Нельзя никому доверять»: подруга Лоту Гули о его убийстве 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Нельзя никому доверять»: подруга Лоту Гули о его убийстве
Фото: РИА Новости
Известная азербайджанская певица Афаг Аслан, которую связывали отношения с криминальным авторитетом Надиром Салифовым, более известным как Лоту Гули, отреагировала в Instagram на его смерть.
Как сообщал «Рамблер», ранее Салифов был застрелен в затылок в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Анталии. Убийцей был назван человек, специально внедренный в ближайшее окружение Лоту Гули. Предполагается, что он отомстил за убийство «вора в законе» Ровшана Ленкоранского.
Афаг Аслан опубликовала пост на английском языке, в котором высказала свое отношение к произошедшему.

«Даже не поворачивайся спиной к своему другу, потому что в нем есть враг… В этой жизни действительно нельзя доверять никому», — написала она.

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили правоту певицы и выразили ей свои соболезнования.

«Бедная моя девочка! Крепись и держись!» — призвала Аслан sevara_tattoo.

«На самом деле, люди не знают, кому доверять в этой жизни», — отметила agazade_elvira_.

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