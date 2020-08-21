Исследования взятых у Навального биоматериалов проводятся в трех лабораториях 

"Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. Оно используется в том числе для производства целлюлозы, добавляется в полимеры. При этом подчеркиваю, этот компонент найден не в биоматериалах пациента — не в крови, не в моче и т.д. Это исследование смыва с поверхности. Тем не менее, версия химического отравления тоже проверяется", — подчеркнул Мураховский.