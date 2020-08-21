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Исследования взятых у Навального биоматериалов проводятся в трех лабораториях 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Исследования взятых у Навального биоматериалов проводятся в трех лабораториях
Фото: РИА Новости
Исследования биоматериалов, которые были взяты медиками у Алексея Навального, проводятся в трех независимых лабораториях, сообщил в пятницу журналистам главный врач больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

"Исследования биоматериалов проводятся уже в трех независимых лабораториях. На сегодняшний день можно точно сказать, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены", — сказал Мураховский.

Он добавил, что параллельно на хромотографе транспортной полиции были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли промышленное химическое вещество, называемое "2-этилгексил дифенил фосфат".

"Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. Оно используется в том числе для производства целлюлозы, добавляется в полимеры. При этом подчеркиваю, этот компонент найден не в биоматериалах пациента — не в крови, не в моче и т.д. Это исследование смыва с поверхности. Тем не менее, версия химического отравления тоже проверяется", — подчеркнул Мураховский.

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Комментарии 1
Происшествия , Алексей Навальный
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