Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Вертолет не долетел до Агафьи Лыковой 

Вероника Полынина 28 минут назад
Вертолет не долетел до Агафьи Лыковой
Фото: ТАСС
Летевший к отшельнице Агафье Лыковой вертолет Ми-8 повредил стойку шасси при посадке в районе реки Еринат в Хакасии, сообщает РБК.
На борту находились 17 человек, в том числе четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

«Вертолет перевозил туристов по маршруту Таштагол — Еринат. Предполагалось, что туристов доставят в эту местность, и они пробудут в том районе до 31 августа, после чего их доставят обратно», — рассказал «Интерфаксу» представитель Главного управления МЧС по Хакасии.

Он заявил, что авиакомпания «Аэро-Кузбасс», которой принадлежит вертолет, доставит на место необходимые запчасти для ремонта.
В администрации Таштагольского района Кемеровской области сообщили, что вертолет направлялся на заимку к отшельнице Агафье Лыковой. На борту находились волонтеры, которые помогают отшельнице по хозяйству, заготавливают на зиму сено и дрова.
Как сообщал «Рамблер», Агафье Лыковой 76 лет. Она является последней представительницей семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна в Хакасии. С конца 1930-х годов семья Лыковых жила в полной изоляции от цивилизации, на момент обнаружения семья состояла их пяти человек. С 1988 года Агафья Лыкова живет одна.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Комментарии
Происшествия , МЧС , Интерфакс , Республика Хакасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение