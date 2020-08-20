Вертолет не долетел до Агафьи Лыковой 

Летевший к отшельнице Агафье Лыковой вертолет Ми-8 повредил стойку шасси при посадке в районе реки Еринат в Хакасии , сообщает РБК

На борту находились 17 человек, в том числе четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

«Вертолет перевозил туристов по маршруту Таштагол — Еринат. Предполагалось, что туристов доставят в эту местность, и они пробудут в том районе до 31 августа, после чего их доставят обратно», — рассказал «Интерфаксу» представитель Главного управления МЧС по Хакасии.

Он заявил, что авиакомпания «Аэро-Кузбасс», которой принадлежит вертолет, доставит на место необходимые запчасти для ремонта.

В администрации Таштагольского района Кемеровской области сообщили, что вертолет направлялся на заимку к отшельнице Агафье Лыковой. На борту находились волонтеры, которые помогают отшельнице по хозяйству, заготавливают на зиму сено и дрова.

Как сообщал «Рамблер», Агафье Лыковой 76 лет. Она является последней представительницей семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна в Хакасии. С конца 1930-х годов семья Лыковых жила в полной изоляции от цивилизации, на момент обнаружения семья состояла их пяти человек. С 1988 года Агафья Лыкова живет одна.