Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Признали вину: агенты СБУ арестованы в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Признали вину: агенты СБУ арестованы в Москве
Фото: Газета.Ru
Планировавшие в Москве похитить бойца ДНР Романа Волянюка по заданию СБУ россияне признали вину. Все они по решению суда заключены под стражу в СИЗО до 30 сентября. Группой злоумышленников руководили глава департамента контрразведки СБУ Александр Руснака.
Большая часть задержанных россиян, которые по заданию Службы безопасности Украины пытались выкрасть в Москве одного из лидеров народного ополчения Донбасса Романа Волянюка, дали признательные показания.
Участники организованной группы признались в своих планах сразу после задержания сотрудниками ФСБ России, приводит ТАСС данные источника в правоохранительных органах.

«После задержания в присутствии своих защитников почти все фигуранты дали признательные показания и рассказали о деталях спланированного похищения. Многие фигуранты проживают в Московском регионе», — указали силовики.

Гражданам России — Макарову Т. Б., Мищенко М. С., Капкаевой О. Д., Кормичу А. М., Пызину М. Ю., Морозу Е. А. и Долгову В. В. — следствие уже предъявило обвинения по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Агенты СБУ намеревались выкрасть Волянюка около торгового центра «Домодедовский» на Ореховом бульваре. Они планировали силой посадить разведчика 5-го отделения ОСпН Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР в машину и вывезти на Украину. Все семеро были задержаны при попытке похищения.
По версии следствия, идеологами и координаторами всего злодеяния являются украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Ими руководили глава департамента контрразведки СБУ Александр Руснака.
Россиянам за похищение одного из лидеров ополчения в Донбассе пообещали выплатить по $200 тыс., они уже получили по $50 тыс. в качестве аванса.
Для создания алиби украинские спецслужбы заранее распространили информацию о задержании одного из организаторов — Байдалы, что не помешало ему дистанционно руководить операцией в режиме реального времени.

«Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е. А. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой», — отметили в ЦОС ФСБ.

Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины под псевдонимом «Швед». В самопровозглашенной ДНР его подозревают в подготовке терактов в Донецке, в том числе убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко.

«В СМИ распространяется заявление ФСБ, которая отчиталась об очередном «успехе» — якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собиравшихся похитить одного из ополченцев. Эта информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны», — заявила СБУ в своем Telegram-канале.

При этом, СБУ в этот же день — 20 августа, но на несколько часов позднее, сообщила о якобы пресечении украинскими контрразведчиками деятельности агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.
СБУ утверждает, что ее оперативники и следователи установили: гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания в Крыму в 2015 году. При этом Украина не указывает никаких ее данных, включая — имя.

«Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудников СБУ.

Женщина также должна изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей», — уверяет СБУ.

При обыске в квартире у некой неназванной женщины сотрудники СБУ обнаружили, как они сами рассказали, «российские агитационные материалы и российские рубли».
Днем ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Кировского района, который подозревается в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана».
Против мужчины уже открыто уголовное дело по статье 208 УК России («Участие в незаконном вооруженном формировании»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В спецслужбе установили, что подозреваемый в 2016 году прибыл на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и прошел в его составе обучение обращению с огнестрельным оружием.

«В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска», — указывается в сообщении.

Спустя некоторое время мужчина вернулся в Крым, не прекратив поддерживать контакты с членами НВФ.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Газета.Ru: последние новости
В суде за Ефремова выступил свидетель, который "скрывался из-за угроз" В суде за Ефремова выступил свидетель, который "скрывался из-за угроз" Модель Анну Лисовскую осудили за распространение порно среди детей Модель Анну Лисовскую осудили за распространение порно среди детей Убитый в Подмосковье бизнесмен держал во дворе 18 млн, волка и мины Убитый в Подмосковье бизнесмен держал во дворе 18 млн, волка и мины
Комментарии
Происшествия , Статьи , Александр Захарченко , ФСБ , Министерство обороны , СБУ , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Новости партнеров
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение