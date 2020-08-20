Признали вину: агенты СБУ арестованы в Москве 

Планировавшие в Москве похитить бойца ДНР Романа Волянюка по заданию СБУ россияне признали вину. Все они по решению суда заключены под стражу в СИЗО до 30 сентября. Группой злоумышленников руководили глава департамента контрразведки СБУ Александр Руснака.

Большая часть задержанных россиян, которые по заданию Службы безопасности Украины пытались выкрасть в Москве одного из лидеров народного ополчения Донбасса Романа Волянюка, дали признательные показания.

Участники организованной группы признались в своих планах сразу после задержания сотрудниками ФСБ России , приводит ТАСС данные источника в правоохранительных органах

«После задержания в присутствии своих защитников почти все фигуранты дали признательные показания и рассказали о деталях спланированного похищения. Многие фигуранты проживают в Московском регионе», — указали силовики.

Гражданам России — Макарову Т. Б., Мищенко М. С., Капкаевой О. Д., Кормичу А. М., Пызину М. Ю., Морозу Е. А. и Долгову В. В. — следствие уже предъявило обвинения по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Агенты СБУ намеревались выкрасть Волянюка около торгового центра «Домодедовский» на Ореховом бульваре. Они планировали силой посадить разведчика 5-го отделения ОСпН Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР в машину и вывезти на Украину . Все семеро были задержаны при попытке похищения.

По версии следствия, идеологами и координаторами всего злодеяния являются украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Ими руководили глава департамента контрразведки СБУ Александр Руснака.

Россиянам за похищение одного из лидеров ополчения в Донбассе пообещали выплатить по $200 тыс., они уже получили по $50 тыс. в качестве аванса.

Для создания алиби украинские спецслужбы заранее распространили информацию о задержании одного из организаторов — Байдалы, что не помешало ему дистанционно руководить операцией в режиме реального времени.

«Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е. А. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой», — отметили в ЦОС ФСБ.

Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины под псевдонимом «Швед». В самопровозглашенной ДНР его подозревают в подготовке терактов в Донецке, в том числе убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко

«В СМИ распространяется заявление ФСБ, которая отчиталась об очередном «успехе» — якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собиравшихся похитить одного из ополченцев. Эта информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны», — заявила СБУ в своем Telegram-канале.

При этом, СБУ в этот же день — 20 августа, но на несколько часов позднее, сообщила о якобы пресечении украинскими контрразведчиками деятельности агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.

СБУ утверждает, что ее оперативники и следователи установили: гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания в Крыму в 2015 году. При этом Украина не указывает никаких ее данных, включая — имя.

«Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудников СБУ.

Женщина также должна изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей», — уверяет СБУ.

При обыске в квартире у некой неназванной женщины сотрудники СБУ обнаружили, как они сами рассказали, «российские агитационные материалы и российские рубли».

Днем ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Кировского района, который подозревается в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана».

Против мужчины уже открыто уголовное дело по статье 208 УК России («Участие в незаконном вооруженном формировании»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В спецслужбе установили, что подозреваемый в 2016 году прибыл на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и прошел в его составе обучение обращению с огнестрельным оружием.

«В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска», — указывается в сообщении.

Спустя некоторое время мужчина вернулся в Крым, не прекратив поддерживать контакты с членами НВФ.