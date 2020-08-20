Суд может перенести слушание по делу Навального

Мировой суд в Москве 24 августа решит, переносить ли из-за госпитализации Алексея Навального слушания по делу, в котором он обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в суде.

Рассмотрение дела по существу назначено на 24 августа, но в четверг Навальный был срочно госпитализирован в Омске . Согласно законодательству, рассмотреть уголовное дело без подсудимого нельзя.

"Во время заседания суд с учетом мнения участников процесса и данных о состоянии здоровья подсудимого решит, откладывать ли слушание", — сказали в суде.

По части 2 статьи 128.1 УК РФ Навальному, в случае обвинительного приговора, могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости — это было бы актуально, если бы статья о клевете предполагала лишение свободы. По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступает в поддержку поправок к конституции.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление — только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.

Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.