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СМИ сообщили о подавлении бунта в приморском изоляторе 

Говорит Москва 55 минут назад
В российском изоляторе устроили бунт
Фото: Говорит Москва
Полиция применила спецсредства и физическую силу для пресечения нарушений в ИВС «Дальнереченский», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По факту инцидента в изоляторе временного содержания проводится проверка.
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Происшествия , МВД
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