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Свидетель заявил о нескольких людях в машине Ефремова после ДТП 

RT на русском 1 час назад
В машине Ефремова после ДТП увидели двоих людей
Фото: РИА Новости
Секретный свидетель защиты актёра Михаила Ефремова заявил, что после смертельной аварии в центре Москвы видел в автомобиле Ефремова минимум двух людей. Об этом информирует РИА Новости из зала суда.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что опросил свидетеля в своём адвокатском бюро. По словам Пашаева, свидетеля зовут Александр Кобец.
Показания свидетеля в Пресненском суде Москвы зачитал сам Пашаев.
В показаниях свидетель утверждает, что гулял с товарищем по городу и услышал визг тормозов. После этого он подошёл к машине, которая была ближе к нему — «чёрному джипу».

«Там молодой человек собирал подушки безопасности, со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины», — сказал свидетель.

Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении аварии. Адвокат Пашаев заявил, что позднее Ефремов отказался от признания вины.
При этом в суде Ефремов сказал, что не помнит, что происходило в момент ДТП.
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Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Александр Кобец , РИА Новости , Москва
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