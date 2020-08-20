Адвокат: Ефремова не было за рулем в момент ДТП 

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в суде, что его подзащитный не находился за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee в момент смертельной аварии на Садовом кольце в Москве

«В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела», — заявил Пашаев, его слова приводит ТАСС.

Ранее во время заседания суда потерпевшие заявили, что Пашаев подкупает свидетелей. В качестве доказательства они попросили приобщить к материалам суда видео, на котором Пашаев обвиняет корреспондентку Life.ru во вранье и заявляет, что, когда ему понадобится лжесвидетель, он пригласит ее в суд и «заплатит достойно». Суд в ходатайстве потерпевших отказал.