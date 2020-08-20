Докопался: диггера могли арестовать из-за «Метро-2»

По неподтвержденным данным, речь идет о вывозе за границу информации о «сооружениях мобилизационного назначения», связанных с линиями Московского метрополитена. Проблема в том, что дело остается засекреченным, а определение гостайны — расплывчатым

YouTube канал Urbanturizm Пыжа насчитывает около 800 тысяч подписчиков и более 80 млн просмотров. 35-летний блогер уже семь лет посещает различные объекты — закрытые, заброшенные или просто удаленные — и рассказывает о своих путешествиях.

В начале августа Пыж был задержан и, как выяснилось позднее, арестован по делу о незаконном доступе к государственной тайне. Не сомневается в обоснованности обвинений доцент Высшей школы правоведения Сергей Карнаухов

«Мы уже привыкли к тому что любое уголовное дело блогера, журналиста, тем более по статьям, связанным с компетенцией Федеральной службы безопасности, вызывают такое, знаете, в стиле диссидентов раздражение у журналистов, либеральной общественности, но практика судебная показывает, что отмены приговоров, пересмотра приговоров до сегодняшнего не было. В общем-то, ФСБ не дает осечек. Это связано с тем, что сам процесс расследования преступлений ФСБ неспешный. Он построен по совершенно иным лекалам, нежели в полиции, поэтому там вероятность допущения ошибки практически равна нулю».

Далее фактическая информация заканчивается, и начинаются слухи и домыслы. По данным источников сначала Telegram-каналов, а затем и ТАСС, блогеру вменяется «провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения».

Обычно такие объекты называют «Метро-2», однако само название является мифом, его придумал в 1090-х годах писатель Владимир Гоник. Нельзя исключать, что некие секретные сооружения под Москвой действительно существуют. Например, много пишут об одноколейной ветке метро от Кремля до аэропорта «Внуково» , но судить о масштабах гипотетического комплекса невозможно. Да и попасть на известные диггерам объекты в последние годы нельзя, рассказывает экскурсовод по подземельям Москвы Даниил Давыдов

— В «Метро-2» попасть не так-то просто. Это, я не знаю, нужно быть Человеком-Пауком, чтобы в XXI веке залезть в «Метро-2» или на какие-то аналогичные объекты. Я думаю, что Андрей Пыж все-таки не Человек-Паук, поэтому транспортная система сразу ассоциируется с «Метро-2». Есть различные спецобъекты не только в Москве, не только в России, но и в других странах, понятно, но попасть туда практически невозможно.

— Сомнения у вас, что он мог туда проникнуть и что-то там накопать?

— Не мог, нет. Это просто какую-то предложили версию, которая была бы всем понятна, вот и все.

Весьма вероятно, что подробности дела мы так и не узнаем — подобные процессы редко бывают открытыми. Да и сам факт возбуждения дела по статье о незаконном доступе к государственной тайне не сулит Пыжу ничего хорошего, продолжает адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Иван Павлов , который защищает журналиста Ивана Сафронова

«Все эти специалисты, так или иначе аффилированные со спецслужбой люди, специалисты, в свою очередь, руководствуются ведомственными нормативными актами, которые регулируют обращение с государственной тайной. Первая беда заключается в том, что сами по себе эти перечни секретны, нормальный человек не может понять, является ли какая-то информация государственной тайной согласно этому перечню или нет. А вторая беда в том, что формулировки этих перечней настолько рыхлые, что при желании этот специалист может отнести самую безобидную информацию к государственной тайне. На практике достаточно часто встречается, когда самые безобидные сведения вдруг эксперты считают государственной тайной».

Наиболее наглядно это иллюстрирует содержание Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне. Среди прочего, там есть и такие пункты: «Сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время и в мирное время», «Сведения о тактико-технических характеристиках военной техники», «Сведения об объемах производства, поставок стратегических видов сырья, материалов».

Под такие формулировки можно подвести не только Андрея Пыжа, который, кстати, не так давно опубликовал ролик о посещении действующей радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении, но и чуть ли не любого блогера, который писал о Сирии или просто о добыче нефти.